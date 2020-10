Domenica inizia il Campionato femminile di calcio per le ragazze dell’Arezzo

Per le citte amaranto inizia la Serie C: prima partita in trasferta a Reggio Emilia

Dopo due vittorie nelle prime due gare ufficiali di Coppa, maturate contro Pistoiese e Filecchio Women, l’Arezzo Calcio Femminile torna in campo, in trasferta, domenica per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie C.

La formazione avversaria sarà la Reggiana Femminile Cella, che nelle prime due partite di Coppa contro Spal e Bologna ha maturato due sconfitte.

Il difensore dell’Arezzo Carolina Cosi racconta come ha vissuto il passaggio nella squadra amaranto e la mentalità con cui le ragazze scenderanno in campo domenica: “Il mio approdo ad Arezzo è stato bellissimo: mi sono trovata in un ambiente positivo ed è stato inaspettato.

Le passate esperienze mi hanno più volte disillusa su quello che è il mondo del calcio, ma l’ambito aretino mi ha sorpreso. Sono determinata e ho voglia di far bene, così come ogni ragazze che compone questa rosa! Il gruppo è molto unito e lavoriamo giornalmente per un obiettivo comune: provare a vincere ogni volta che scendiamo in campo!”