Donazione al Comune di igienizzante per le mani e detergenti per superfici

Lapi Chimici dona al Comune igienizzante per le mani e detergenti per superfici

Cornacchini e Rossi: “Grazie all’azienda. Sta emergendo il cuore degli aretini”

Dichiarazione dei consiglieri comunali Meri Stella Cornacchini e Angelo Rossi.

“Ringraziamo sentitamente l’azienda Lapi Chimici di Montagnano, che dopo aver contattato l’associazione Arezzo nel Cuore, ha donato al Comune di Arezzo prodotti di prima necessità come l’igienizzante per le mani, il detergente a base alcolica per superfici e il detergente per superfici a base di cloro attivo al 5%, idoneo per una pulizia approfondita settimanale.

Abbiamo quindi fatto da tramite tra l’azienda e il Comune di Arezzo, nella figura dell’assessore Lucia Tanti, e la consegna è stata effettuata ieri.

E’ splendido e rassicurante constatare come in questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese, emerga il grande cuore e la solidarietà degli aretini: insieme ce la faremo. Forza Arezzo!”