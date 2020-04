Donazione dei detenuti al San Donato. Insieme anche una lettera: “grazie a chi rischia la propria vita per gli altri”

“Una piccola donazione, nelle nostre possibilità, per offrire almeno un caffè agli operatori sanitari. A chi rischia, giorno e notte, la propria vita per salvare quelle degli altri e cerca di combattere questo male che, in modo diretto o indiretto tocca tutti” questo in sintesi il contenuto della lettera inviata dai detenuti del Carcere di Arezzo all’ospedale San Donato insieme alla donazione che hanno voluto fare per dimostrare stima e vicinanza.

“Qualcuno di noi è stato colpito personalmente, attraverso il contagio di familiari, altri essendo stranieri non riescono a contattare i loro cari, quindi per noi ci sembra tutti amplificato, però guardando i notiziari il messaggio forte che ci arriva è quello che ci sono persone-eroi che combattono nelle corsie degli ospedali, che ci fanno ben sperare che un giorno tutto finirà”.

La Direzione della Asl Toscana Sud Est e gli operatori ringraziano il Direttore del carcere Giuseppe Renna, il Reparto di Polizia Penitenziaria nella figura dell’Ispettore Pierangelo Lombardi ed in particolare modo tutti i detenuti del Carcere di Arezzo per la loro vicinanza.