Donazione Lions al dipartimento Emergenza dell’Ospedale San Donato. 12 Pulsossimetri per la misurazione della saturazione del sangue Il Lions aretino, attraverso gli 11 Clubs della VII Circoscrizione, ha donato, venerdì 9 ottobre 2020, 12 PULSOSSIMETRI ﴾Rilevano la Saturazione Arteriosa di Ossigeno e la Frequenza Cardiaca﴿ direttamente allo staff medico dell’Unità Operativa del 118 di Arezzo. Questi strumenti sono utili per misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva. La consegna è avvenuta nelle mani del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dot. Massimo Mandò, alla presenza del Governatore del Distretto 108LA ﴾Toscana﴿ Marco Busini, il presidente di circoscrizione della passata annata lionistica Francesco Brami e dei rappresentanti dei 4 clubs di Arezzo, di Lucignano, dei 2 di Cortona, dei 2 del Valdarno, Sansepolcro e Casentino. “E’ un gesto che riconferma l’importanza della vicinanza della popolazione al sistema sanitario, ha dichiarato il Dott. Massimo Mandò. I Pulsossimetri sono strumenti molto utili e completamente automatizzati capaci di misurare il grado di saturazione di ossigeno all'interno del sangue e allo stesso tempo, in grado di determinare la frequenza cardiaca del paziente. Sono strumenti non invasivi e completamente indolori, e possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di paziente, inclusi neonati, bambini e anziani.”