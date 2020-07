Doppio appuntamento con “Tempi moderni – La commedia rivista”

Lunedì 3 agosto il mini varietà “Per i bischeri non c’è Paradiso” arriverà nel Centro Storico di Monte San Savino, con una doppia replica: la prima alle ore 19:00 e la seconda alle ore 21:30. Per i partecipanti di entrambe le rappresentazioni è previsto un aperitivo alle ore 20:00, gentilmente offerto da AS Monteservizi.

Il testo originale di Riccardo Goretti verrà portato in scena da Mariano Nieddu, accompagnato da Ilenia Romano che danzerà, con le coreografie di Roberto Castello e con i costumi di Desirée Costanzo, sulle musiche ebraiche di tradizione italiana di Enrico Fink, composte per l’occasione. Il titolo, ispirato ad un detto pistoiese, riassume perfettamente la trama dello spettacolo, che racconta la divertente situazione in cui si trova un neo defunto, prodigo e generoso, al suo arrivo in paradiso. Il testo porta a fare una divertita e divertente riflessione sull’impossibilità di avere un rapporto equilibrato col denaro. Si ricorda che l’ingresso è libero, ma poiché i posti sono limitati, è richiesta la prenotazione. La commedia “Per i bischeri non c’è Paradiso” fa parte di “Tempi moderni – La commedia rivista”, una produzione ALDES in collaborazione con Officine della Cultura di Arezzo e con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana Sistema Regionale dello Spettacolo, Comune di Capannori e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra e Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.