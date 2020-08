Doppio titolo regionale per il Tennis Giotto con Ciurnelli e De Vizia

Il Tennis Giotto festeggia un doppio titolo regionale. Il circolo aretino ha monopolizzato i campionati toscani maschili dell’Under12 e, sui campi di Lido di Camaiore, ha conquistato il successo nel singolo con Raffaele Ciurnelli e nel doppio con lo stesso Ciurnelli e Lorenzo De Vizia. I due tennisti del 2008, già campioni d’Italia nel 2019 nel doppio Under11, si sono confermati tra le maggiori promesse del tennis tricolore e hanno avviato la nuova stagione con un’entusiasmante prova di forza con cui sono riusciti ad aggiudicarsi tutti i trofei in palio in regione. Questi successi, tra l’altro, hanno permesso al Tennis Giotto di ottenere un traguardo storico, con il circolo che da dieci stagioni consecutive vince ininterrottamente almeno un titolo regionale.

Il dominio di Ciurnelli e De Vizia è emerso già nel campionato di singolo: i due atleti hanno scalato gli ottavi, i quarti e le semifinali del tabellone senza lasciare nemmeno un set agli avversari, e sono così arrivati insieme alla finalissima. Nell’atto conclusivo, il derby aretino ha visto Ciurnelli affermarsi sul compagno di circolo per 7-5 e 6-3, al termine di un incontro dalle forti emozioni che ha regalato al Tennis Giotto la gioia di poter vantare i due migliori atleti toscani dell’Under12. Un simile percorso è stato vissuto anche nel campionato di doppio, con Ciurnelli-De Vizia che hanno vinto per 6-0 e 6-0 ai quarti di finale, che si sono ripetuti per 6-1 e 6-1 in semifinale e che hanno trionfato per 6-2 e 6-1 nella finale contro Niccolò Chelli del Ct Grosseto e Matteo Gribaldo del Ct Montecatini. Questa doppia affermazione dà seguito ai successi nel singolo e nel doppio ottenuti nel 2019 nell’Under11 dai due tennisti del Tennis Giotto, che hanno anche meritato l’accesso alle finali dei campionati italiani Under12 che prenderanno il via da domenica 30 agosto a Milano. Un’altra tappa importante della stagione di Ciurnelli e De Vizia sarà giovedì 6 agosto quando, insieme a Gianmarco Cartocci, giocheranno la finale del campionato toscano a squadre Under12, con l’obiettivo di centrare l’en-plein di successi in regione e di accedere alla successiva fase di macroarea.

«Il dato più entusiasmante – commenta Jacopo Bramanti, direttore generale del Tennis Giotto, – è rappresentato dal fatto che nelle ultime dieci stagioni abbiamo vinto ben trentotto titoli regionali, centrando almeno un successo ogni anno. Ciurnelli e De Vizia sono due delle punte di diamante di un movimento sportivo che riesce a rinnovarsi e a raggiungere grandi risultati nonostante il ricambio generazionale degli atleti».