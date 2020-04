D’Urso: “ancora più guariti che nuovi casi”

“I guariti nella provincia di Arezzo sono 17. Abbiamo ancora più guariti che nuovi casi. Questo dimostra come si sta affievolendo la potenza del virus sul nostro territorio. I nuovi casi sono dieci” ha comunicato il direttore generale della Asl Sud Est, Antonio D’Urso.

“Per quanto riguarda la provincia di Arezzo c’è un altro caso relativo a San Giovanni che si aggiunge al report di oggi, ma è stato rilevato dopo le 14. Si tratta di una 80enne che proviene dal proprio domicilio, dopo un ricovero alle Scotte di Siena, ed una permanenza in Medicina all’ospedale della Gruccia. Quindi, stava per essere trasferita in riabilitazione, ma ha fatto il tampone che ha dato esito positivo. Per questo, viene spostata in una struttura di cure intermedie pur essendo asintomatica. Il personale della medicina della Gruccia è stato già sottoposto a stretta sorveglianza, anche per casi avuti due settimane fa. Ha già, quindi, eseguito l’esame sia sierologico che molecolare, che ha dato esito negativo. Adesso verrà fatto un terzo tampone”.