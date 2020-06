E’ il 3 giugno, cosa si può fare e cosa no. Via libera agli spostamenti tra regioni

Consentiti da oggi gli spostamenti tra regioni. Addio inoltre alle autocertificazioni.

Resta però l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per chi è in quarantena e per chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, così come rimane il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro.

Ad Arezzo mascherina obbligatoria sempre quando si esce di casa, anche in luoghi all’aperto, sia pubblici che privati.

Il sindaco Ghinelli ha comunque detto che se il contagio rimarrà come in questi ultimi giorni, cioè a zero, da domenica potrebbe allentare, con una nuova ordinanza.