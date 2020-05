È morto Luigi Sacchini. Fu assessore ad Arezzo e presidente del Parco casentinese

È scomparso Luigi Sacchini. Era stato assessore all’ambiente del Comune di Arezzo negli anni ‘90 e presidente del Parco del Casentino. Aveva 64 anni.

Molti i messaggi di ricordo e cordoglio

Luciano Ralli: “Sacchini, un uomo che aveva aperto strade nuove”

“Era un uomo colto, intelligente, curioso e gentile. Qualità che non è

facile trovare tutte in una sola persona. La passione per lo studio lo

aveva portato all’insegnamento. Quella per l’ambiente alla politica,

all’associazionismo, all’impegno istituzionale. Con lui, per la prima

volta, i Verdi erano entrati nella Giunta comunale di Arezzo.

Coetanei, ci siamo conosciuti nel corso di quella originale esperienza

politica e amministrativa. Abbiamo poi fatto pezzi di strada insieme,

come ad esempio nella Margherita di cui è stato protagonista e

fondatore. Altra strada insieme nel Pd. Grazie anche a lui mi sono

avvicinato ai temi ambientali. Era una persona gentile e un amico. Era

stato assessore comunale, dirigente nazionale di Legambiente,

Presidente del Parco delle Foreste Casentinesi. Era stato, per me,

soprattutto un amico. Ricordo le cene a casa sua e le sue capacità di

cuoco. E la convinzione che bisognava dare anche piccoli esempi di

come vanno concretizzate le proprie idee: penso che la sua sia stata

una delle primissime auto ibride di Arezzo. Luigi se ne è andato

quando tutti avevamo ancora bisogno di lui. La conferma l’ho avuta

pochi giorni fa quando ho parlato con lui in ospedale. La malattia non

aveva affievolito la sua curiosità e la voglia di capire e conoscere

quanto stava accadendo. Sarebbe stato bello averlo accanto nelle

prossime settimane. Così non sarà. Le mie condoglianze alla famiglia

per una perdita che impietosamente è arrivata troppo presto”.

Il nostro ricordo di Luigi Sacchini, questa la nota dei Segretari provinciale e comunale del Pd di Arezzo,

Francesco Ruscelli e Alessandro Caneschi

“Aveva percorso molte strade. E lo aveva fatto con originalità,

passione e competenza. La bussola era una sola: il valore

dell’ambiente e delle persone. Luigi si era impegnato in politica,

iniziando con i Verdi, poi con la Margherita e infine con il Pd. Aveva

creato innovative esperienze istituzionali come la prima presenza

verde nella Giunta comunale di Arezzo guidata dall’allora sindaco

Vannucci. Era poi stato anche consigliere provinciale. La sua passione

per l’ambiente lo aveva portato alla politica ma anche

all’associazionismo e quindi a Legambiente dove aveva ricoperto

incarichi sia a livello locale che nazionale. Presidente del Parco

nazionale delle foreste Casentinesi aveva caratterizzato il suo

impegno culturale e sociale sui temi della difesa e della tutela del

territorio. Aveva molte passioni, legate non solo a queste attività ma

anche al suo ruolo di insegnante ed educatore. Tra queste vorremmo

ricordare la pesca, una disciplina che forse più di altre può

testimoniare il proprio amore per la natura. Era stato Presidente

provinciale FIPSAS dalla metà degli anni 2000 fino ad ora. Lo

ringraziamo per quanto ha fatto e per quanto ci ha insegnato. E per

come lo ha fatto: con intelligenza, passione e umiltà”.

Ed ecco anche il ricordo dell’ente Parco

Ciao Luigi.

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi perde un pezzo della sua storia

Se n’è andato Luigi Sacchini. E’ stata una beffa del destino perchè lui coi suoi ragazzi, con Chiara e con Filippo, ci stava proprio bene. La politica è sempre stata collaterale a queste priorità. La sua militanza ambientalista risale alla notte dei tempi, quando dette vita con un gruppo di amici alla splendida e proficua esperienza di Legambiente ad Arezzo. Si ricordano in particolare il suo incarico come assessore all’ambiente in Comune di Arezzo e la presidenza del Parco nazionale. La passione, ancor prima dei suoi studi, lo portava ad essere sempre preparato su tutte le infinite materie che coinvolgono la gestione di un’area protetta di rilievo internazionale, come le Foreste casentinesi. Le sue doti relazionali – la cortesia, la simpatia, e la disponibilità – spesi sempre con una generosità spinta al parossismo, trasformavano sempre le sue relazioni in accattivanti performance di divulgazione ambientale. Ma i semi, e Luigi ne ha dissseminati tanti, non possono che produrre frutti. Luigi mancherà a tutti perchè era impossibile non volergli bene.

Il cordoglio del consigliere Romizi per la scomparsa dell’ingegnere Sacchini

“Perdo un amico che si è sempre battuto per l’ambiente e per il bene comune”

“Gigi era prima di tutto un amico. Quando ho iniziato a fare politica, lui era un esponente della Margherita e insieme abbiamo lavorato per la costruzione del centro-sinistra ad Arezzo. E’ stato protagonista di tutti i progetti politici più recenti e significativi dell’area progressista aretina. Instancabile e orgoglioso ambientalista, fin da quando poche altre persone potevano vantarsi di questa sensibilità, dirigente di Legambiente, di Gigi ricordo la felicità quando è diventato il presidente del Parco delle foreste casentinesi. Con lui, giustamente considerato uno dei massimi esponenti dell’associazionismo ecologista, se ne va una parte importante della società aretina, quella sana e con valori solidi, sempre impegnata a favore del bene comune, a favore degli altri.

Sono certo che la moglie Chiara e tutte le persone che gli sono state accanto nella sua vita sapranno portare avanti, con tenacia, gli ideali per i quali Gigi ha sempre lottato”.​