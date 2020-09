Ecco la circolazione in Piazzale della Repubblica

Riguardo il cantiere di piazzale della Repubblica, si rende noto che dal primo pomeriggio di oggi è stata ripristinata sia la possibilità di svolta in destra per i veicoli che provengono da viale Michelangelo verso via Spinello e via Guido Monaco, sia la possibilità di svolta per i veicoli provenienti da via Fra’ Guittone verso via Guido Monaco e/o via Piero della Francesca (che hanno altresì la possibilità di proseguire verso via Spinello).

In dirittura d’arrivo, oltre ai lavori riguardanti la porzione di piazza antistante la stazione ferroviaria, anche quelli relativi al lotto di interventi che prevedono la riqualificazione dei giardini Porcinai.