Effetto virus, oggi seduta storica del Consiglio comunale. In videoconferenza LA DIRETTA

Torna il Consiglio Comunale, stamani alle 10. “E non si tratta di una seduta qualsiasi – precisa subito il presidente Alessio Mattesini – ma di un appuntamento in qualche modo storico: sperimentiamo, infatti, la modalità della videoconferenza. I componenti dell’assemblea interagiscono grazie a una piattaforma online mentre per i cittadini da casa nulla cambia visto che nella home page del sito del Comune di Arezzo c’è come al solito la diretta video”.

Fra le pratiche, le aliquote Imu per il 2020 (assessore Alberto Merelli), l’adesione all’accordo conciliativo sulla morosità tollerata tra Ato Toscana sud e Sei Toscana (assessore Marco Sacchetti), il finanziamento con debiti fuori bilancio degli interventi necessari a seguito degli eventi atmosferici del dicembre scorso e della messa in sicurezza di palazzo Carbonati, la ristrutturazione del circolo del quartiere di Porta del Foro (vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini), il canone Cosap e il regolamento della Fiera Antiquaria (assessore Marcello Comanducci), la relazione della Commissione controllo e garanzia a opera del presidente Francesco Romizi, l’adesione all’evento pubblico con protagonista Liliana Segre e il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita e le proposte dei gruppi di maggioranza e di opposizione per fronteggiare l’emergenza economica provocata dall’attuale emergenza Coronavirus.

A completare l’ordine del giorno sei atti di indirizzo.