Elezioni comunali, Forza Italia apre alle liste civiche

Sono giorni di grande impegno per i dirigenti di Forza Italia, per la preparazione della lista per le elezioni Comunali di Arezzo a sostegno della candidatura a Sindaco di Alessandro Ghinelli.

“Per vincere ad Arezzo è opportuno allargare lo spazio politico – dicono i dirigenti provinciali e comunali di Forza Italia – serve la più ampia base possibile a cui rivolgerci- chiosano da Forza Italia”.

“Per fare questo crediamo imprescindibile parlare a quel “mondo civico” fatto di tante persone che vogliono mettersi a disposizione della comunità, per portare la propria esperienza e professionalità al servizio della cosa pubblica.

Rischiamo di avere tanti che hanno “importanti cose“ da dire ma mancano le opportunità di poterlo davvero “fare”, in consiglio comunale.

Forza Italia è da sempre connotata come “lista civica nazionale” e proprio da Arezzo intendiamo ripartire per allargare il consenso che intendiamo portare alla candidatura di Alessandro Ghinelli per la sua “riconferma” a Sindaco di Arezzo.

Fare il “pieno “dei voti per i partiti tradizionali di centro destra, potrebbe non essere sufficiente per consolidare per un secondo mandato il Sindaco Ghinelli alla guida di Arezzo.

Il compito di Forza Italia ad Arezzo, è quello di fare concretamente “qualcosa” per allargare il consenso della coalizione.

Anziché “blindare” le proprie liste, per far eleggere in consiglio comunale “solo alcuni”, Forza Italia Arezzo, si “apre” alla possibilità di “ospitare” nelle proprie liste, candidati “civici” ed indipendenti anche espressione di movimenti ed associazioni”.

Quindi, conclude la nota degli azzurri: “Chiunque abbia intenzione di partecipare nell’interesse della comunità per far crescere Arezzo e rafforzarla nei prossimi anni, può trovare in Forza Italia ampia disponibilità ed una lista composta tenendo conto delle competenze ed esperienze amministrative.

La nostra idea è quella di creare ad Arezzo un “laboratorio politico” di ampia valenza, capace di coinvolgere davvero, anche, chi non ama rimanere “chiuso” nella semplice appartenenza ad un partito.

Forza Italia ad Arezzo intende quindi riservare un adeguato spazio a candidati civici ed indipendenti nella propria lista, permettendo una “corsa” elettorale davvero “libera”, che consentirà a chiunque di raccogliere preferenze personali e di sedere in Consiglio comunale, contribuendo con le sue idee ed esperienza al buon governo di Arezzo.

Chiunque è interessato alla nostra proposta, può contattare il nostro Coordinamento Provinciale e Comunale”.