Elezioni, nella squadra di Donati anche Angela Cardeti e Daniele Mattioli

Si arricchisce di nomi la squadra di Marco Donati che si presenta alle elezioni comunali con una componente “puramente civica”.

È di oggi la notizia che della lista faranno parte anche ANGELA CARDETI, Impegnata nel mondo dell’associazionismo culturale e non, con competenze specifiche nell’organizzazione di grandi eventi, impegnata da sempre per i diritti civili. In prima linea per il rilancio delle politiche giovanili e culturali della città, con attenzione alle potenzialità del terzo settore.

Ne farà parte anche DANIELE MATTIOLI, Manager di un’azienda multinazionale di comunicazione, laureato in giurisprudenza alla Luiss con un master in buisness administration. Fondatore e presidente del Club Arezzo, società di pallavolo aretina. Alle spalle ha un’esperienza di tre anni a Roma nell’agenzia dei beni confiscati alla mafia dove ha lavorato al fianco del prefetto Mario Morcone.