Elezioni regionali: verifiche in corso in 17 sezioni di quattro Comuni, compreso Arezzo

L’ufficio elettorale regionale comunica che non è stato ancora possibile pubblicare i dati

completi e definitivi delle elezioni regionali, a causa della mancata conclusione dei lavori

dello scrutinio in alcune sezioni, per la precisione 17.

In alcuni casi si sta procedendo alla verifica dei dati; in altri casi la conclusione dello spoglio – come previsto dalle norme – sarà svolta dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

I comuni interessati da queste verifiche sono Arezzo, Viareggio, Cascina e Pisa.