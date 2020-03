Emergenza coronavirus: i progetti attivati dal comune di Pratovecchio Stia

Si comunica che, a seguito dell’emergenza coronavirus, i progetti psicologici già attivati dall’Amministrazione comunale di Pratovecchio Stia, quali lo “sportello psicologico scolastico” ed “Educare Insieme”, rivolti agli alunni dell’istituto comprensivo “Alto Casentino”, agli adolescenti e ai genitori proseguono telefonicamente, via Skype ed on line. Grazie alla disponibilità degli psicologi, Elisa Moscino e Francesco Ridolfi, è stato inoltre attivato uno sportello di ascolto a disposizione dell’intera comunità per offrire un supporto telefonico gratuito che aiuti a sostenere emotivamente gli effetti generati dall’emergenza Covid -19.

Di seguito tutti i riferimenti da contattare per attivare i servizi:

SPORTELLO PSICOLOGICO SCOLASTICO

Previo appuntamento è possibile parlare con gli psicologi per telefono o via Skype.

per alunni e famiglie della scuola primaria: dott.ssa Elisa Moscino 366 7143958 mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

per alunni e famiglie della scuola secondaria di I grado: dott. Francesco Ridolfi 339 4672820 giovedì dalle 9.00 alle 11.00

EDUCARE INSIEME

1.INSIDE OUT Educazione socio-affettiva per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni on line ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30. Per partecipare contattare la dott.ssa Elisa Moscino 366 7143958

2.CREATIVITÀ SOCIALE PER GENITORI on line ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30. Per partecipare contattare il dott. Francesco Ridolfi 339 4672820

SPORTELLO PSICOLOGICO PER LA COMUNITÀ

Dott.ssa Elisa Moscino 366 7143958 dal martedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00

Dott. Francesco Ridolfi 339 4672820 il venerdì dalle 10.00 alle 12.00