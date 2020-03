Emergenza Covid 19. Interventi assessorato politiche sociali, scuola, famiglia, sanità

Interventi straordinari per emergenza COVID19

Assessorato Politiche sociali, scuola, famiglia, sanità.

1. Progetto NonniSicuri: è dedicato a tutti i cittadini di Arezzo over 65 che o sono soli o vivono con persone over 65

Nella Città di Arezzo vi sono 25.366 persone sopra i 65 anni, di cui: 16.871 da 65 anni ad 80 anni e 8.495 oltre gli 80 anni. Di questi 17.077 o sono soli o sono nuclei familiari con componenti tutti over 65.

La platea di attenzione è quindi per i 17.077 cittadini di Arezzo per i quali è stato messo a disposizione il numero di telefono 0575.377179 per ricevere informazioni e chiedere sostegno preciso. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 14 (luned’ -mercoledì- venerdì) e anche il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Per le altre giornate è disponibile il 345.0800400 (che è il mio). Questo servizio è gestito in collaborazione conFraternita dei Laici.

La rete di sostegno sarà gestita in collaborazione con coloro i quali hanno dato la disponibilità, tra i quali: Lions, CRI, Misericordia, Centro Sportivo Italiano, CISL.

2. Progetto “Persone fragili: sostegni personalizzati- Covid 19”: queste misure sono dedicate ad anziani e disabili che già sono in carico ai servizi sociali.

– 100 persone usufruiscono del SAD (Servizi a Domicilio), nel dettaglio:

– 80 persone usufruiscono del Pony della Solidarietà;

– 30 persone usufruiscono dei pasti a domicilio

– 150 erano ospitati nei Centri diurni di socializzazione che in questo momento sono sospesi.

Per queste persone già fragili è previsto un rafforzamento di tutti i servizi in campo (SAD- Pony- Pasti a domicilio)

Per le persone che si recavano nei Centri di socializzazione sono previsti, in accordo con i gestori del servizio, la pianificazione su richiesta da parte degli utenti di servizi a domicilio.

Per il momento, attraverso una rimodulazione delle risorse dell’Assessorato, è stato predisposto un Fondo Straordinario di 40mila euro per il solo mese di marzo per fare fronte a singole emergenze.

Le persone già seguite dai servizi sociali saranno monitorate quotidianamente dagli assistenti sociali che si muoveranno come dei “tutor” per informazioni e sostegni specifici.

Nel dettaglio: e’ stato predisposto un servizio con gli assistenti sociali per seguire anche gli anziani e i nuclei fragili che non hanno rete nel territorio e che fino ad oggi non sono conosciuti dai servizi. Possono chiamare i due numeri (0575377281 oppure 0575377179) farsi registrare in un elenco e se necessario saranno attivati per loro servizi di spesa e farmaci a domicilio e telefonate di monitoraggio e rassicurazione. Tutti i soggetti del privato sociale che hanno convenzioni con noi sono disposti a modificare i loro servizi in base alle necessità e a sostenere anche telefonicamente i nuclei o le persone sole che ne abbiano bisogno.

Riferimemto: Paola Garavelli

Dirigente: Silvana Chianucci

3. “Piano Famiglia”:

– “congelamento” delle rette per le scuole comunali (nidi a materne) per tutto il tempo necessario: si tratta di 852 utenti di cui 752 paganti;

– mercoledì-giovedì-venerdì: igienizzazione straordinaria di tutte le scuole municipali (a gestione diretta -7- ed in appalto -10- , in totale si tratta di 17 edifici ) fatta dal nostro personale ausiliario nelle scuole a gestione diretta e personale delle cooperative nelle scuole in appalto;

– personale educativo: sta predisponendo i cosiddetti “Diari” dedicati ai piccoli utenti (nidi) e per le materne progettazione e predisposizione materiale documentale per le verifiche. Se la chiusura dovesse proseguire, sarà niostra cura fare un progetto strutturato in “momenti educativi” da consegnare alle famiglie: una sorta di diario di bordo educativo quotidiano o attività da svolgere a casa;

– i servizi ADE, Mentoring, Diritto di visita sono sospesi ma se l’utente lo richiede in caso di situazione critica da parte del contesto familiare vengono fatti piani personalizzati di presenze e interventi-

Riferimento: Mara Pepi

Dirigente: Silvana Chianucci