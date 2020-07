Endrio Luti e Federico Rovini in concerto per il Festival delle Musiche 2020, omaggio a Astor Piazzolla

Proseguono gli incontri del Festival Musicale Savinese all’interno dell’ampio cartellone del Festival delle Musiche a cura di Officine della Cultura. Giovedì 30 luglio alle ore 21:15, presso il Teatro all’aperto di Monte San Savino, concerto spettacolo del duo composto dal fisarmonicista Endrio Luti e dal pianista Federico Rovini in un omaggio al genio intramontabile di Astor Piazzolla.

Originali anche le trascrizioni dei brani in programma, che comprendono alcune delle creazioni più famose del compositore argentino come “Verano Porteno”, “Oblivion” e “Libertango”, arrangiate per fisarmonica e pianoforte dagli stessi protagonisti della serata.

Gli incontri nella suggestiva cornice del Teatro all’aperto di Monte San Savino non finiscono qui. Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21:15, appuntamento con la festa più attesa dell’estate: “Romanò Simchà. Festa ebraica rom”, recentissima produzione di Officine della Cultura portata sul palco del Festival delle Musiche in collaborazione con Rete Toscana Ebraica e grazie al virtuosismo e alla complicità di Enrico Fink, del fisarmonicista Alexian Santino Spinelli insieme ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e all’Alexian Group.

I biglietti per entrambi gli spettacoli hanno un costo di 8 euro. Dato il numero limitato di ingressi, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, è consigliassimo l’acquisto dei biglietti in prevendita.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra e Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.