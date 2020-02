Ernesto Pastorelli, dello storico bar La Senese, lascia l’attività. Il grazie di Confesercenti

Il grazie di Confesercenti al presidente Fiepet Ernesto Pastorelli

Barista per 35 anni e punto di riferimento per la categoria dei pubblici esercizi

Il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini intende salutare e ringraziare Ernesto Pastorelli. Lo storico barista da decenni titolare dell’esercizio pubblico “La senese” di via Vittorio Veneto, dopo una vita trascorsa dietro al bancone lascia l’attività.

“Un meritato riposo” commenta il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini “per chi ha lavorato 35 anni con professionalità. Nel 1985 Pastorelli ha aperto il bar a La Catona per poi trasferirsi in via Vittorio Veneto. Per lungo tempo ha ricoperto l’incarico di presidente dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti. Un professionista sempre attento alla propria clientela ma anche alle esigenze dei colleghi sulle questioni relative alle problematiche della categoria Fiepet. A Ernesto Pastorelli va il ringraziamento di Confesercenti per l’impegno profuso in questi anni e le migliori congratulazioni per la professionalità maturata in 35 anni di attività”.