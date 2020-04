Esce per fare la spesa e si perde, anziana ritrovata e salvata dalla Polizia. Era a piedi sul Raccordo di notte

E’ accaduto tutto lo scorso 6 aprile, intorno alle 21, quando il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo è intervenuto riuscendo a portare in salvo un’anziana che aveva smarrito la via di casa.

Le operazioni per rintracciare la donna sono iniziate a seguito di una segnalazione sulla linea di emergenza 113. Infatti, era stato segnalato che un’anziana, in apparente stato confusionale, stava percorrendo a piedi via Calamandrei. La Sala Operativa ha contattato, così, immediatamente la Volante di turno che si è portata nella zona segnalata e ha iniziato le operazioni di ricerca. Alla prima segnalazione seguiva, poco dopo, una seconda chiamata da parte di un altro cittadino che ha riferito la medesima circostanza.

Purtroppo, le prime ricerche non hanno dato esito positivo, pertanto, la Volante intervenuta ha deciso di perlustrare anche il tratto del raccordo Arezzo-Battifolle, trattandosi, come noto, di una strada a scorrimento veloce, priva di illuminazione e di banchina. E proprio grazie alla tenacia degli Operatori della Polizia di Stato è stata individuata l’anziana donna che camminava con una busta della spesa e in stato di agitazione, proprio lungo il raccordo, in direzione Arezzo, senza evidentemente rendersi conto del pericolo che stava correndo. Gli operatori hanno messo immediatamente in salvo l’anziana, sincerandosi dello stato di salute della signora e provvedendo a tranquillizzarla.

“E’ stato appreso, poco dopo – spiega proprio la Questura – che la signora era uscita di casa intorno alle 16.30 per fare la spesa con i mezzi pubblici e successivamente aveva deciso di recarsi al cimitero per andare a trovare il defunto marito. Grazie ad una precedente segnalazione, che il figlio della signora aveva fatto ai Carabinieri di Arezzo, perché preoccupato per l’apparente scomparsa della madre, gli operatori intervenuti sono riusciti a ricostruire l’identità della donna che in poco tempo è stata riportata nella sua abitazione e affidata alle cure del figlio”.