Esercenti convenzionati Buoni spesa nel Comune di Civitella in Val di Chiana

L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli esercenti pubblici e privati aderenti al progetto di solidarietà alimentare per la collaborazione e la sensibilità dimostrata. Elemento che caratterizza un forte senso di appartenenza alla propria comunità e uno straordinario impegno nei confronti delle famiglie in difficoltà. Anche l’Azienda Speciale di Civitella, braccio operativo dell’amministrazione comunale nel settore farmaceutico, ha raccolto immediatamente l’invito a far parte del progetto facendo proprio, assieme ad altre attività del territorio, il suggerimento del Presidente del Consiglio e di tutto il Governo nell’attivare l’applicazione, nelle proprie farmacie comunali del territorio, dello sconto del 10% sulla spesa relativa ai buoni. Nel mettere in atto tale iniziativa, anche l’azienda esprime la propria vicinanza a tutte le persone e famiglie che si trovano in gravi difficoltà economiche. “Lunedì 6 aprile sono stati consegnati direttamente a casa o via mail i primi 50 buoni relativi alle domande pervenute fino a sabato, e così procederemo giornalmente fino ad esaurimento delle domande”, fa sapere il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti, “Lo spirito di appartenenza ad una comunità dimostrato dagli esercizi lo auspichiamo nei cittadini che hanno fatto o faranno domande, ricordando che la richiesta deve esser fatta da chi davvero ha problematiche, causate dall’emergenza Covid, a provvedere alla spesa alimentare ordinaria. Questo perché ogni risorsa è preziosa e deve esser destinata a questi nuclei familiari, il nostro servizio sociale è impegnato in modo straordinario in tal senso”.