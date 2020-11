Esposito Hairdredders: “sconti speciali per dipendenti o titolari delle attività più in sofferenza di Arezzo”

Prezzi dimezzati sui servizi tecnici per titolari o dipendenti di attività di ristorazione, di pub, bar, piscine, palestre, centri benessere e centri estetici.

È l’iniziativa di un parrucchiere di Arezzo, Francesco Esposito, che, data la situazione attuale, ha deciso di porgere una mano a coloro che maggiormente stanno soffrendo

l’ingresso prima in zona arancione e adesso in zona rossa. Un piccolo gesto per aiutare tutte quelle attività chiuse o parzialmente impedite a svolgere il loro lavoro quotidiano. “L’idea mi è venuta quando una mia cliente, titolare di un ristorante di Arezzo, mi ha chiamato per disdire un appuntamento. Non erano certo i soldi del parrucchiere a

mancarle ma credo il suo fosse un modo per ricordare a se stessa che era il momento di risparmiare, non di spendere per un capriccio estetico. L’ho sentita abbattuta e le ho detto di venire comunque che l’avrei trattata bene. Così è stato e, quando si è guardata allo

specchio, ha sorriso e mi ha ringraziato”.

Così Francesco, parrucchiere con più di 30 anni di esperienza nel settore di cui 20

nella città di Arezzo, ha deciso di applicare il 50% di sconto su tutti i servizi tecnici e il 30% sul taglio uomo nel suo negozio Esposito Hairdredders in via Vittorio Veneto, per le categorie più in sofferenza.

L’iniziativa, partita pochi giorni fa con un post su Facebook e che continuerà fino alla fine dell’anno, ha raccolto subito molte adesioni e messaggi di apprezzamento. “Il nostro lavoro non è fra le attività indispensabili, neanche fra quelle importanti, ma può regalare un po’ di benessere in giorni così complicati.

So benissimo che il mio è un piccolo contributo ma è per dimostrare che tutti possiamo fare qualcosa per venirci incontro ed essere più uniti”.