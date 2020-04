“Esprimo soddisfazione per il treno Frecciarossa, da Perugia per Milano, che fermerà a Terontola-Cortona, terminata l’emergenza Covid-19”

“Esprimo soddisfazione perché è stato portato a termine con successo un impegno che ci eravamo presi: il treno Frecciarossa, con partenza alle 5.30 da Perugia per Milano, fermerà quasi sicuramente a Terontola-Cortona, una volta terminata l’emergenza Covid-19.

Un risultato ottenuto grazie alla sinergia ed al confronto tra la Regione Umbria, guidata dalla Presidente Donatella Tesei, e l’amministrazione comunale di Cortona -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- La fermata del Frecciarossa a Terontola rappresenterà un rilancio per il territorio di Cortona e per l’intera Valdichiana, dal punto di vista turistico ed economico, arricchendo l’offerta delle soluzioni a disposizione delle comunità. Una risposta che arriva in un momento delicato, come quello che stiamo vivendo, in cui oltre all’emergenza sanitaria è necessario gettare le basi per la ripresa economica, che passa anche dai trasporti. La Regione Toscana adesso deve fare la propria parte perché la fermata a Terontola è richiesta a gran voce, non solo dai comuni umbri, ma anche dai cittadini di Cortona e della Valdichiana”.

Un confronto che ha portato a risultati concreti: da una parte l’assessore umbro ai trasporti Enrico Melasecche, il consigliere regionale dell’Umbria Eugenio Rondini ed il senatore Luca Briziarelli, dall’altra il sindaco Luciano Meoni, l’assessore ai trasporti del Comune di Cortona Silvia Spensierati, che ha seguito il progetto sotto il profilo tecnico, ed il consigliere regionale Marco Casucci che ha aiutato e reso possibile il dialogo. Trenitalia ha dato il proprio via libera.