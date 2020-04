Estra mette in sicurezza i dipendenti. Polizza a copertura in caso di ricovero per Covid-19

Numerose sono state le iniziative intraprese dal Gruppo Estra per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro del proprio personale, in questo periodo di emergenza sanitaria:

– ridotto al minimo le presenze nelle sedi promuovendo il più possibile il lavoro agile. Sono circa 500 su 760 dipendenti, le persone in smart working;

– dotato tutto il personale tecnico e operativo delle protezioni sanitarie previste;

– pianificato le sanificazioni dei locali e organizzato uffici e mense per mantenere la distanza corretta tra le persone.

Estra ha deciso di adottare ulteriori misure a sostegno dei lavoratori in caso di contagio da Coronavirus. Lo ha fatto stipulando una copertura assicurativa la cui validità si estende a tutti i dipendenti di tutte le società del Gruppo, fino al 31 dicembre 2020 compreso.

La polizza agisce in caso di ricovero da Covid-19 e prevede:

– un’indennità per ogni giorno di ricovero;

– un’indennità di convalescenza a seguito ricovero in terapia intensiva;

– servizi di assistenza per le prime esigenze post ricovero, tra cui:

o invio medico generico, trasporto in ambulanza, invio collaboratrice familiare, baby sitter, accompagnamento figlio minore a scuola, consegna prima spesa a domicilio, pet sitter.

“Si tratta di misure necessarie e contingenti rispetto ad una situazione di assoluta emergenza – ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra -. Ci è sembrato doveroso assumersi la responsabilità di tutelare al meglio i nostri lavoratori in caso di bisogno. La polizza sottoscritta mostra tutta la propria efficacia nei casi di ricovero e post ricovero, quando più elevata è la necessità di un supporto”.