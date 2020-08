Evade dai domiciliari per spacciare. Arrestato 74 enne aretino

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato F.G. aretino classe 1946, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. L’uomo, incurante del regime di detenzione domiciliare a cui era sottoposto proprio per espiare una condanna per spaccio di stupefacenti, era uscito dalla propria abitazione di via Dovizi per incontrarsi dentro la sua autovettura con una donna, anch’essa conosciuta dalla Polizia per precedenti per droga, nei pressi di Porta San Clemente. Appurata l’evasione gli uomini della Squadra Mobile hanno bloccato l’uomo che cercava di disfarsi di 9 involucri di cocaina- per un peso complessivo di gr. 7- facendoli cadere sotto il sedile della macchina. Tale azione non passava però inosservata agli agenti che rinvenivano immediatamente la droga gettata.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire nel garage della sua abitazione ulteriori gr. 17 di cocaina, nonché materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato al termine delle formalità di rito veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di udienza di convalida prevista nella giornata odierna a seguito della quale l’A.G. ha convalidato l’arresto disponendo per il 74enne la misura degli arresti domiciliari.