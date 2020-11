Ex clinica Poggio del Sole: chiesta la disponibilità dalla Asl ma la proprietà non ha dato il proprio assenso

Dichiarazione del Direttore amministrativo Asl Tse, Francesco Ghelardi

“In relazione alle dichiarazioni del Sindaco Ghinelli sulla ex Clinica Poggio del Sole, il Direttore Amministrativo dott. Francesco Ghelardi precisa: “L’ex Clinica Poggio del Sole non è di proprietà della ASL TSE. Tuttavia, già nella prima fase dell’epidemia, l’Azienda ha verificato in concreto l’ipotesi di utilizzo. Purtroppo la proprietà a suo tempo non ha dato la disponibilità anche perché l’immobile aveva problemi di natura strutturale. Ove la proprietà avesse modificato la propria posizione, l’ASL TSE è disponibile a riprendere il colloquio interrotto a primavera. Oggi abbiamo letto le dichiarazioni del Sindaco Ghinelli che condivide questa ipotesi. L’auspicio è che con il suo interessamento possa trovarsi una soluzione“.”