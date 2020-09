Fabio Butali replica alla dichiarazione del Sindaco Ghinelli

Ho letto la dichiarazione di Alessandro Ghinelli sul Corriere d’Arezzo e volevo tranquillizzarlo: non avevo e non ho la minima intenzione di bussare alla sua porta! Io non busso e lui non apre: direi che siamo perfettamente allineati, almeno su questo.

Peraltro, lui dovrebbe ricordarlo, sono anche persona che, se non gradita, sa anche chiuderla delicatamente la porta, in silenzio, con educazione, al contrario di molti esponenti che ho incontrato anni fa nella “casa” di “Ora” e che se ne sono usciti sbattendola.

Non vorrei però che l’Ingegnere avesse confuso la mia educata e propositiva campagna elettorale come una profferta di disponibilità, nel qual caso mi scuso per non aver usato modalità e toni evidentemente a lui più familiari.

Smarcato questo punto, la cosa che resta assolutamente inaccettabile, anche se ampiamente prevedibile, è l’arroganza con cui Ghinelli rimprovera agli elettori di Prima Arezzo d’aver “sbagliato” voto! Nessun seppur minimo esame di coscienza, nessun tentativo di (ri)conquistarli mettendosi in discussione, nulla di ciò. Solo una bella tirata d’orecchie nel segno del “sbagliare è umano, perseverare diabolico”.

Certo non gli è venuto il dubbio che possa aver deluso 1.000 elettori, o che qualcuno la pensi diversamente da lui e preferisca le nostre proposte, addirittura preferisca me!

A queste 1.000 brave persone che ci hanno dato fiducia, a questi 1.000 elettori pensanti dico solo di valutare bene la considerazione di cui godono dalle parti di Palazzo Cavallo e di cui abbiamo avuto ampia dimostrazione durante questa campagna elettorale, in cui le “truppe” dell’Ingegnere ci hanno, nel migliore dei casi, deriso.

Evidentemente se prima potevo imputare tali atteggiamenti alle singole persone, a questo punto sono portato a pensare ad un DNA politico “geneticamente” modificato da una sorta di “COVID elettorale”, del quale la compagine di Ghinelli non perde occasione di darci contezza quotidiana, proprio come i bollettini sulla pandemia a lui tanto cari…