FDI Cortona: “Riaprire i mercati con le dovute precauzioni”

Fratelli d’Italia raccoglie l’appello lanciato da Confcommercio e Confesercenti per la riapertura dei mercati.

C’è un’intera categoria, quella degli ambulanti, letteralmente in ginocchio da oltre un mese a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, mentre altre realtà hanno potuto continuare a svolgere il proprio ruolo negli stessi ambiti commerciali.

Siamo disponibili a metterci intorno ad un tavolo con l’Amministrazione ed i commercianti per implementare tutte le necessarie misure di controllo e distanziamento sociale, che sono già adottate da altri esercizi commerciali aperti, e studiare nuove forme di svolgimento dei nostri mercati nelle varie frazioni del Comune.

Crediamo che, seguendo l’esempio di altre amministrazioni limitrofe e perfino del Capoluogo, si possa riuscire a contemperare le esigenze di tutela sanitaria con quelle di una graduale ripresa delle attività economiche del territorio.

La “fase due” dell’emergenza sanitaria è già cominciata con l’ultimo DPCM, e anche nel nostro Comune dobbiamo dare modo alle attività e alle famiglie di ricominciare a vivere, seppur adottando ogni forma possibile di tutela sanitaria.

Riteniamo inoltre che si debba cominciare a predisporre un vero e proprio “Piano Marshall” per Cortona, per individuare le risorse finanziare necessarie a far ripartire aziende e famiglie coinvolgendo tutti i portatori di interesse del nostro Comune.