Federconsumatori e risparmiatori: spostare almeno al 30 ottobre la scadenza per l’accesso al Fondo indennizzi

Spostare il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo Indennizzi Risparmiatori, previsto per il 18 giugno, almeno a ottobre.

Questa la richiesta di Federconsumatori.

“Si tratta di un provvedimento necessario e doveroso, comprendendo le difficoltà dei cittadini, vittime di risparmio tradito, senza alcun ulteriore aggravio per lo Stato. In considerazione delle restrizioni e delle misure imposte sull’intero territorio nazionale per contenere la diffusione del virus, si sono inevitabilmente create delle difficoltà nella raccolta dei documenti e nella presentazione delle domande per l’accesso al FIR. Molti cittadini sono impossibilitati a recarsi nei nostri uffici per presentare domanda, soprattutto quelli più anziani e vulnerabili, che non possono muoversi dalla propria abitazione se non per approvvigionamento alimentare o per ragioni lavorative”.