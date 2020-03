Festa della donna tra memoria e futuro, tra libri e teatro. Laboratorio teatrale delle socie Koinè

Sindacato, cooperazione sociale e centro sociale. Spi Cgil, Koinè e Cas Tortaia insieme per la Festa della donna. Iniziativa, alle ore 15 di venerdì 6 marzo nel Centro di via Alfieri ad Arezzo: “L’orgoglio dell’età, la forza della memoria, il valore del futuro”. Sarà l’occasione per evidenziare il ruolo delle donne, e in particolare delle pensionate, al centro di una nuova società solidale. Verrà anche presentato il libro “Le donne silenziose” edito da Clichy Firenze su iniziativa dello Spi Cgil.

Interverranno Ivana Peluzzi, Segretaria Lega SPI Arezzo; Eleonora Pinzuti, formatrice ed esperta Pari Opportunità; Giancarlo Gambineri, Segretario provinciale SPI; Alessandro Mugnai, Segretario CGIL Provinciale e Marisa Grilli, Segretaria Regionale SPI

Al termine dell’incontro è in programma lo spettacolo e laboratorio teatrale “Noi donne che si lavora. Il pane e le rose”, curata da un gruppo di socie della cooperativa Koinè e dedicato proprio al tema dell’occupazione femminile. “Quando penso al teatro non posso fare a meno di associargli un’assoluta libertà dell’essere – afferma Antonella Ganino, curatrice del laboratorio Koinè. Abbiamo creato uno spazio concreto da condividere e dove utilizzare il proprio corpo come strumento di comunicazione per una libera espressione del sé. Il laboratorio si è articolato in 20 incontri che hanno portato alla performance di venerdì al Cas Tortaia”.