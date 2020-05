Festival dei cammini di Francesco 2020

L’edizione 2020 del Festival dei Cammini di Francesco prenderà avvio venerdì ​5 giugno 2020 con un evento online​ dal titolo “​La cifra del tempo. Verso l’economia civile: una sfida necessaria​”.

L’evento organizzato dall’​Associazione Progetto Valtiberina e ​Legambiente, in rete con il Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio vedrà la partecipazione di: Stefano Zamagni​ (presidente della Pontificia Accademiadellescienzesociali),E​nricoFontana​,(membrodellasegreterianazionaleeresponsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente), ​Fausto Ferruzza (presidente di Legambiente Toscana), Emiliano Fossi (Sindaco del Comune di Campi Bisenzio), ​Roberta Timpan​i (coordinatrice regionale di Toscana Circolare e civile di Legambiente), ​Andrea Campinoti​ ( membro del tavolo economia civile di Empoli).

Il perdurare dell’emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e l’impossibilità di prevedere le tempistiche e le modalità con le quali le attività sociali, economiche, culturali ritorneranno progressivamente a regime hanno spinto Associazione Progetto Valtiberina a ​immaginare una modalità organizzativa alternativa a quella inizialmente pianificata ma non hanno sicuramente frenato la volontà progettuale che sta proseguendo con grande impegno anche in questo periodo di inevitabile distanziamento sociale.

Anzi, la crisi globale che stiamo vivendo evidenzia in modo ancora più drammatico le criticità dei vecchi sistemi sociali, relazionali, economici che – nonostante la loro inadeguatezza nel dare risposte eque alle sfide della contemporaneità – sono apparsi per lungo tempo ai più come paradigmi insostituibili. In questo panorama, risulta perciò ancora più urgente avviare percorsi di costruzione di nuovi modelli in cui le persone possano partecipare attivamente alla realizzazione del bene comune da realizzarsi lungo tutte le direttrici in cui si declina il concetto di sostenibilità: ambientale, economica, sociale e culturale.

Il Festival dei cammini di Francesco 2020 verrà perciò realizzato anche – e soprattutto – perché ora più che mai è percepita l’esigenza di dialogare per immaginare insieme nuovi percorsi di crescita qualitativa dei territori e delle comunità.

Il Consiglio Direttivo lavora da mesi alla definizione contenutistica di questa ​quarta edizione del Festival. Un’edizione importante, per le tematiche trattate, per il livello contenutistico, per la platea degli ospiti coinvolti, con un programma esteso (si sarebbe passati dalle 3 alle 8 giornate) ed espanso nel territorio. Un Festival articolato ed eterogeneo, focalizzato però costantemente sul confronto e sulla condivisione di visioni, prospettive, domande. Tra queste, una su tutte: quale può essere il valore del ripercorrere le tracce di Francesco oggi, nel 2020, otto secoli più tardi?