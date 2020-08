Festival dei Cammini di Francesco: “Cammin Facendo”, 10 giorni di trekking, spettacoli e incontri tra La Verna e Assisi

L’emergenza COVID-19 ha spinto l’Associazione Progetto Valtiberina a immaginare un nuovo evento. Il Festival dei Cammini di Francesco, dopo le prime tre edizioni, ha dovuto trovare una nuova forma organizzativa. Ecco allora che il Festival si fa “Cammin facendo”, diffuso nel tempo e nello spazio. Dieci giorni a passo d’uomo da La Verna ad Assisi, con incontri e spettacoli lungo le tappe tra eremi e antichi borghi. Una manifestazione rinnovata, ma fedele ai valori guida del progetto: valorizzazione territoriale, confronto e dialogo su tematiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Dopo gli incontri – digitali e fisici – organizzati durante giugno e luglio, dal 21 al 30 agosto il Festival dei Cammini di Francesco si mette in marcia. Nei dieci giorni di trekking i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione e tutti coloro che vorranno accompagnarli per una o più tappe si cimenteranno lungo il cammino francescano da La Verna ad Assisi. Un viaggio non solo metaforico, ma un’esperienza reale per scoprire il tracciato, i borghi, gli eremi e i paesi che ne segnano il percorso e per conoscere chi, lungo il cammino, ha fatto dell’accoglienza una missione, diventando figura di riferimento per pellegrini e turisti.

Alcune delle tappe diventeranno teatro di incontri, letture e spettacoli dal vivo che porteranno i contenuti e le finalità del Festival dei Cammini di Francesco là dove i sentieri percorsi dai pellegrini incontrano i luoghi dell’accoglienza. Gli eventi in programma durante i dieci giorni di cammino nascono da preziose collaborazioni che Progetto Valtiberina cura al fine di esprimere al meglio le proprie finalità istituzionali: attivare dinamiche sistemiche di rete a livello territoriali che possano generare e moltiplicare impatti positivi per le comunità di riferimento. Associazioni, pro loco, amministrazioni comunali, aziende, singoli cittadini e operatori turistici del territorio stanno infatti partecipando attivamente all’ideazione e alla realizzazione dell’intero evento “Cammin facendo”.

La partenza avverrà venerdì 21 agosto alle ore 9.00 dal Santuario della Verna. Le tappe nelle quali si svolgeranno gli eventi saranno le seguenti:

22/08 Eremo di Cerbaiolo ore 11.00 – Tavola rotonda: “Sentieri che uniscono, borghi che accolgono”.

23/08 Eremo di Montecasale, Fonte Groppa dell’Orso ore 17.30 – Letture in musica: “Canto degli alberi” (Aboca Edizioni) di e con Antonio Moresco.

24/08 Piazza Scipioni, Citerna ore 21.30 – Spettacolo serale “Racconti di “viaggio””

25/08 Umbria Camp, Città di Castello ore 21.30 – Spettacolo teatrale: Michele Placido in “Serata d’onore”.

27/08 Gubbio, Chiesa di S. Maria della Vittorina ore 18.30 – Tavola rotonda: “Responsabilità e Cura”.

30/08 Assisi, Bosco di San Francesco ore 18.00 – Incontro con Erika Maderna e Loredana Lipperini.

Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico e raggiungibili in autonomia oppure, in alcuni casi, saranno svolti al termine di una passeggiata organizzata con il supporto di guide ambientali.

La partecipazione al trekking è aperta al pubblico e si compone di 3 differenti proposte: primi 5 giorni, ultimi 5 giorni o percorso completo. È soggetta a prenotazione fino al raggiungimento del numero massimo. Gli aspetti logistici saranno interamente curati dal Circolo degli Esploratori al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni e prenotazioni. Si allega alla presente la locandina generale dell’evento.

L’evento è realizzato grazie ad Aboca e Fondazione CR Firenze.

Per maggiori informazioni Associazione Progetto Valtiberina:

Segreteria organizzativa e di coordinamento: 392406684 / [email protected]

Visitare la pagina Facebook: Progetto Valtiberina