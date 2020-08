Festival delle Nazioni, la Russia fa tappa al Borgo

La grande musica russa è la protagonista della 53esima edizione del “Festival delle Nazioni” che si tiene in questi giorni in Valtiberina. Il prossimo appuntamento è a Sansepolcro venerdì 28 agosto, con due repliche: una alle 21 e una alle 22,30. La location sono i giardini del Teatro Alla Misericordia per la prima nazionale “Realtà Sogno e Delirio nella letteratura russa”, una co-produzione Laboratori Permanenti – Festival delle Nazioni.

Si esibiranno Caterina Casini (voce recitante), Federico Pacifici (voce recitante), Paolo Vaccari (flauto), Margherita Sanchini (clarinetto), Catherine Bruni (violoncello). Le musiche sono di Daniele Furlati. Per i biglietti, fare riferimento al Festival delle Nazioni per il primo spettacolo (tel. 349 8092046 – 075 8555901) e ai Laboratori Permanenti per il secondo (tel 379 1253567).

Il Comune di Sansepolcro è tra gli Enti sostenitori dell’importante manifestazione che ha avuto, ed ha, il pregio di consentire alle nazioni europee ed extraeuropee di proporre le loro più significative tradizioni musicali, dedicando ogni anno a una di esse il proprio progetto artistico, culturale e musicale.