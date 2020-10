Fibra ottica, istituzione temporanea di un senso unico alternato nelle zone interessate dallo scavo

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Per il completamento dei lavori di posa pozzetti per fibra ottica e di ripristino dell’asfalto nelle zone interessate dallo scavo si rende necessaria una proroga delle modifiche alla viabilità.

In particolare, dalle ore 8.00 del 2 novembre alle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 è istituito un senso unico alternato di marcia, regolato da movieri, in via della Badiola nel tratto antistante il cimitero comunale fino al civico 100/e S.c. 7 delle Ville per tutta la sua lunghezza; via Kennedy nel tratto in immissione sulla rotatoria Gangherete sulla S.p. 5 della Penna, nel tratto ricadente in centro abitato, e in alcune strade della frazione Penna come da segnaletica apposta in prossimità del cantiere.

Nei tratti interessati dal cantiere è istituito un divieto di sosta su ambo i lati con rimozione; nei giorni ed orari di inattività del cantiere, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione