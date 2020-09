Fiera di Soci, soppressa l’edizione di settembre

“Una decisione di buonsenso in un momento in cui abbiamo bisogno di proteggere i nostri cittadini e i giovani che ricominceranno l’anno scolastico”.

Con queste parole l’Assessore alle Attività Produttive Daniele Bronchi annuncia la soppressione di questa edizione della Fiera di Settembre che si tiene, come da tradizione, ogni secondo lunedì di settembre nel paese Soci.

Bronchi commenta: “Non ci sono indicazioni contrarie e in teoria avremmo potuto farla come è accaduto con quella di Agosto a Bibbiena. Ma a dividere questi due eventi non c’è solo il tempo ma soprattutto gli eventi contingenti. In questo momento la situazione ci ha suggerito di sospendere la manifestazione. Ci dispiace perché la Fiera di Settembre, come quelle che si tengono in Casentino, ha una bella e lunga storia. Ma il momento che stiamo attraversando consiglia prudenza”.