Finanziato il nuovo Palageo

Dopo aver concluso gli interventi di manutenzione del campo sportivo della Penna e aver iniziato quelli di realizzazione del campo sintetico al PPA, l’Amministrazione Comunale compie un altro passo nel potenziamento degli impianti sportivi.

“Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale – conferma il Sindaco Chienni – abbiamo finanziato la realizzazione del nuovo Palageo. L’attuale struttura è vetusta e non più rispondente alle esigenze delle attività sportive che vi operano. Si tratterà di un intervento del valore complessivo di 400.000 euro che prevede: la demolizione dell’esistente, la realizzazione di nuove fondazioni e di una nuova struttura lamellare con copertura a doppio strato, nuovi impianti e manto di gioco, oltre alle attrezzature necessarie”.

“Il piano di gioco – prosegue il Sindaco – sarà innalzato alla quota degli attuali spogliatoi. L’ edificio sarà polivalente e potrà ospitare diverse discipline sportive. È stata posta attenzione anche all’altezza utilmente impiegabile per essere compatibile con le attività di ginnastica”.

Definito anche il cronoprogramma: “Entro la fine di novembre definiremo la progettazione esecutiva ed entro fine anno indiremo la gara. Salvo particolari imprevisti i lavori inizieranno a maggio”.

“Avevamo preso degli impegni precisi sulle strutture sportive all’aperto e al chiuso e nonostante le difficoltà legate al covid intendiamo raggiungere gli obiettivi condivisi con la nostra comunità. Colgo l’occasione – conclude il Sindaco – per ringraziare le associazioni sportive, l’impegno che hanno posto in essere in questi anni ha contribuito a dare, in particolar modo ai più giovani, un’occasione importante di crescita e di socialità”.