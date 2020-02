Fine dei lavori per la rotatoria di Terontola

Conclusi, a Terontola, i lavori di costruzione della nuova rotatoria tra viale Michelangelo, via dei Combattenti, via Petrarca e via della Pieve. L’intervento, portato a termine nei tempi previsti, ha consentito la messa in sicurezza della strada per rendere più sicuro l’incrocio e più agevoli le manovre di svolta.

Il comune di Cortona ha progettato l’intera opera, in sintonia con quanto anticipato dalla stessa amministrazione comunale in materia di viabilità. Si tratta di un intervento infrastrutturale che diminuirà il rischio di incidenti rilevato negli ultimi anni, tutelando, al tempo stesso, gli utenti più deboli della strada: pedoni, ciclisti e motociclisti.

Dal punto di vista tecnico, la nuova rotatoria ha un raggio di nove metri, ed è parzialmente sormontabile. L’investimento complessivo è stato pari a 16.000 euro e i lavori sono stati completati secondo il programma e senza disagi, né per i residenti, né per gli automobilisti.

Soddisfatto il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.

«Si tratta di un’opera pubblica – afferma Meoni – voluta, indistintamente, da tutti i cittadini. Il nostro impegno di amministratori pubblici appartiene a tutti coloro che guardano al bene del territorio. In questo caso, abbiamo dato risposta a un problema che si trascinava da molto tempo e che diventava serio in alcune ore del giorno. Ai lavori di costruzione della nuova rotatoria – prosegue Meoni – sono seguiti quelli di asfaltatura di viale Michelangelo, i quali erano compresi in un appalto a parte. Tutta la zona è stata, dunque, sistemata».