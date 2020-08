Fiom e FP Cgil: CUP “accordo per la garanzia dei diritti dei lavoratori”

Stesso servizio, nuovo gestore. Il Cup telefonico della Asl Toscana Sud Est è passato dall’Althea Group alla Cooperativa Sociale Sintesi. Fiom e Fp Cgil hanno trattato e ottenuto le necessarie garanzie contrattuali e salariali per i lavoratori che adesso passano da un’azienda metalmeccanica a una cooperativa sociale .

“Abbiamo ottenuto risultati importanti anche in considerazione della complessità dell’appalto che era su scala Regionale – affermano Alessandra Ricciarini e Antonio Fascetto, dirigenti della Funzione Pubblica e della Fiom Cgil. L’accordo che abbiamo firmato prevede il mantenimento di una serie di diritti. In particolare stessa sede e dello stesso orario di lavoro, retribuzione in essere al momento del passaggio, senza nessun tipo di riassorbimento futuro, mantenimento degli scatti di anzianità“.

Garantita anche una serie di diritti: il riconoscimento dell’art 18 della legge 300 e quello della retribuzione del lavoro straordinario senza ricorso all’istituto della flessibilità e quindi alla Banca ora; la stabilizzazione di lavoratori interinali; il consolidamento dei contratti part time attraverso una riparametrazione migliorativa per compensare le differenze tra il contratto nazionale dei metalmeccanici industria e quello della cooperazione sociale. Infine il riconoscimento strutturale del corrispettivo economico dell’Elemento Perequativo previsto dal contratto metalmeccanici industria e assente nel contratto della cooperazione sociale.

“Siamo soddisfatti di questo accordo – commentano Fascetto e Ricciarini. La trattativa non è stata semplice, nonostante alcuni aspetti prioritari fossero già stati disciplinati dal verbale di Accordo Quadro Regionale, sottoscritto dai sindacati e dalla Rete di Imprese. Per noi era prioritario garantire la conservazione dei diritti acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori. E dal nostro punto di vista, valutazione condivisa anche dai dipendenti, l’obiettivo è stato conseguito. Infine valutiamo positivamente anche il fatto che, in questa complessa vertenza, non è stata compromessa la continuità del servizio ai cittadini“.