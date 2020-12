Formazione universitaria, a San Giovanni l’evento informativo organizzato presso il CGT

Grande successo per la presentazione dei corsi di Laurea Triennali che saranno attivati presso il Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena a SGV e che riguardano: Scienze Geologiche, Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa, Scienze della Formazione, Economia e Commercio, Scienze Economiche e Bancarie e il Corso di Laurea Magistrale in Geoscienze e Geologia Applicata.

Oltre 200 studenti delle scuole superiori di San Giovanni Valdarno hanno preso parte all’incontro informativo con il quale decolla l’offerta formativa universitaria nel nostro territorio.

Durante l’incontro sono stati presentati ad oltre 200 alunni degli Istituti sangiovannesi i Corsi di Laurea di primo e secondo livello per il quinquennio 2020-2024 realizzati presso il CGT dell’Università di Siena diventato un vero e proprio Polo Didattico integrato: “un risultato importante con il quale si comincia a dare attuazione al Patto siglato solo poche settimane fa tra Istituzioni Scolastiche e Amministrazione Comunale, che prevedeva proprio di potenziare l’offerta formativa del territorio”, dichiarano il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi e l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione, Nadia Garuglieri.

I corsi presentati durante l’evento informativo assicurano una offerta differenziata ed in filiera con i poli scolastici presenti nel territorio: Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa; Scienze dell’Educazione e della Formazione; sotto il Dipartimento Economia Politica e Statistica (https://www.deps.unisi.it/it) – Scuola di Economia e Management il Corso di Laurea in Economia e Commercio, Scienze Economiche e Bancarie. E ancora, all’interno del Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente il Corso di Laurea in Scienze Geologiche; Geoscienze e Geologia Applicata.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere il Campus del CGT un luogo di condivisione per un numero crescente di studenti, costruendo un legame forte tra offerta formativa universitaria e scuole superiori della città, e in tutta evidenza questo canale si sta attivando – continuano il Sindaco Vadi e l’Assessore Garuglieri – In questi mesi abbiamo lavorato affinché il CGT avesse l’opportunità di essere non solo un centro di geotecnologie, ma un Polo Didattico integrato dell’Università di Siena a tutti gli effetti, in grado di offrire un’offerta formativa che auspichiamo possa diventare anello di congiunzione con gli istituti superiori della città e di dare vita a un modello virtuoso tra formazione di secondo e terzo livello. Un’offerta capace di incrementare le opportunità di tutti di raggiungere un terzo livello di istruzione, aumentando, allo stesso tempo, l’attrattività del territorio. Per questo, di fronte ai primi risultati che vediamo arrivare non possiamo che essere soddisfatti. Ringraziamo il Centro di Geotecnolgie, l’Università di Siena, gli Istituti superiori: tutti i soggetti che stanno cercando realizzare questa rete di grande importanza per lo sviluppo e la crescita di questo territorio”.