Forza Italia si unisce all’appello delle agenzie di viaggio aretine

“Ci uniamo all’appello delle agenzie del territorio aretino”, così Jacopo Apa coordinatore comunale di FI e capogruppo in consiglio comunale. Non è un mistero che uno dei settori in forte difficoltà a causa di questa crisi emergenziale sia il turismo e, essedo un comparto molto articolato, le sfaccettature sulle attività collegate sono molteplici. Oltre a rappresentare un importante contributo a livello di prodotto interno lordo sia nazionale che regionale e quindi locale, si parla di migliaia di partite iva e lavoratori. Gli agenti ma anche le agenzie di viaggio non lavorano solo dall’Italia verso l’estero ma anche viceversa e portano un ottimo contributo anche per la promozione del territorio di cui fanno parte per promuovere la stessa realtà che li circonda, quindi inevitabilmente, sono anche loro fondamentali. Le cifre che volteggiano, in ogni caso, sono alte e non possiamo esimerci dal non raccogliere questa richiesta proveniente da numerose realtà locali (quasi la metà solo di Arezzo) affiancandoci e cercare assieme soluzioni concrete.

Una di queste, oltre a farsi parte attiva negli enti locali e regionali, una volta esaminate dettagliatamente tutte le informazioni, sarà mia cura – spiega Apa – coinvolgere se sarà necessario i nostri parlamentari aretini On. Maurizio D’Ettore e On. Stefano Mugnai per portare addirittura fino al Governo l’attenzione e lo studio di aiuti efficaci che merita la categoria. Il Governo purtroppo, riferito proprio al tutto il comparto turismo, oltre ai famosi “voucher”, non ha fatto nulla di concreto soprattutto se guardiamo in prospezione. Serve quindi un ulteriore sforzo e una buona dose di volontà visto che è stata messa seria attenzione a cose meno importanti che non stiamo qui ad elencare.

Jacopo Apa – Capogruppo FI Comune di Arezzo

Coordinatore Comunale FI Città di Arezzo