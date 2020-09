Fratelli d’Italia in Piazza San Francesco il 4 settembre. Si parte dai contenuti: tavola rotonda sulla scuola e presentazione delle liste per le elezioni Comunali e Regionali

Fratelli d’Italia in Piazza San Francesco il 4 settembre, per incontrare i cittadini, le famiglie e gli operatori della scuola. E’ questo il prossimo appuntamento, in programma venerdì a partire dalle ore 17:30 sul palco naturale del sagrato della basilica. Sarà un evento a due facce, di grande importanza e interesse per tutte le famiglie.

I lavori inizieranno infatti alle 17:30 con una tavola rotonda sulla scuola, a pochi giorni dalla prevista ripresa delle lezioni. Verranno affrontati i problemi che sono ancora in attesa di soluzione e che non danno la possibilità alle famiglie di poter programmare questa data vitale per i nostri figli, il vero motore pulsante del futuro della nostra Italia. A parlarne saranno:

– Giovanna Carlettini, capogruppo al Consiglio Comunale di Arezzo e candidata alle elezioni Comunali;

– Michela Senesi, Responsabile del Dipartimento Regionale Istruzione con delega alla Scuola di Fratelli d’Italia, candidata alle elezioni Comunali e Regionali toscane;

– Silvia Chiassai, Presidente della Provincia di Arezzo;

– On. Paola Frassinetti Deputata di Fratelli d’Italia e Vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei deputati.

Dopo la tavola rotonda, Fratelli d’Italia presenterà alla città le liste e tutti i candidati per le elezioni amministrative, sia Comunali che Regionali, in programma il 20 e 21 settembre. Sarà l’occasione per incontrare chi rappresenterà gli aretini in Comune e in Regione per Fratelli d’Italia, il partito che intende contribuire maggiormente ad una ulteriore svolta in ambito comunale e ad un importante cambiamento nella nostra Toscana. Sarà quindi possibile conoscere di persona tutti i nostri candidati, per ascoltare dalla viva voce di ognuno di loro le idee e i programmi su cui Fratelli d’Italia baserà il lavoro nei prossimi mandati in Comune e in Regione.

Alla serata parteciperanno anche il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l’Ing. Luigi Lucherini, già Sindaco di Arezzo. A concludere l’evento con le considerazioni finali saranno invece Francesco Macrì, Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia e l’Onorevole Giovanni Donzelli.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa, attenendosi alle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale e di prevenzione della diffusione del Covid-19, quindi all’uso della mascherina nelle modalità previste, e mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un metro.