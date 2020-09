Fratelli d’Italia raddoppia con Giorgia Meloni in Piazza Grande

Sabato 5 settembre alle 19:30, per sostenere Alessandro Ghinelli Sindaco, incontrerà i candidati al Comune e alla Regione nell’area aperitivo del ristorante “Lancia D’Oro” davanti al loggiato vasariano

Fratelli d’Italia raddoppia gli appuntamenti. Venerdì 4 settembre, in Piazza San Francesco, a partire dalle 17:30 ci sarà la tavola rotonda sulla scuola “Criticità e priorità al tempo del Covid, le proposte di Fratelli d’Italia”; a partire dalle 18:30 invece, la presentazione delle liste e dei candidati al Consiglio Comunale e al Consiglio Regionale.

Il giorno dopo, sabato 5 settembre, il secondo grande appuntamento: la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ad Arezzo, per sostenere Alessandro Ghinelli Sindaco, ed incontrerà i candidati per il Comune e per la Regione. Militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia sono invitati a partecipare per incontrarla, a partire dalle ore 19:30, nell’area aperitivo del ristorante “Lancia D’Oro”, davanti al loggiato vasariano di Piazza Grande. Saranno presenti all’evento anche la Presidente della Provincia Silvia Chiassai e il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli.

Ricordiamo che sarà obbligatorio rispettare le vigenti disposizioni contro la diffusione del Covid-19, indossando quindi la mascherina protettiva e rispettando le regole del distanziamento sociale.