Fratelli d’Italia segnala gravi scorrettezze di un presidente di seggio, presentato esposto in Questura

Fratelli d’Italia segnala gravi scorrettezze di un presidente di seggio che ostacola un rappresentante di lista e commenta ad alta voce contro il centrodestra. Presentato esposto in Questura.

Il rappresentante di lista che per Fratelli d’Italia si trova a svolgere il suo ruolo all’interno di un seggio di Arezzo, ha presentato pochi minuti fa un esposto in Questura, riferendo il comportamento scorretto messo in atto fino da sabato dal presidente del seggio. Il presidente ha più volte creato ostacolati al rappresentante di lista, fino dal pomeriggio di sabato quando gli è stato impedito di assistere alla vidimazione delle schede e la domenica quando è stato messo in dubbio che potesse essere rappresentante di lista per le regionali.

Poi lunedì ha proferito alla sola rappresentante di lista commenti negativi contro il candidato sindaco Ghinelli.

Inoltre il medesimo ha proferito giudizi negativi contro l’intero centrodestra alla presenza di rappresentanti di lista, ma almeno non alla presenza di elettori.

Tali commenti, contro il centro destra sono stati proferiti fuori dalla sezione di cui è presidente, ma comunque all’interno del seggio, ad alta voce e sentiti da più rappresentanti di lista e anche da un agente di Polizia di Stato in servizio presso il seggio.

Il segretario del partito Francesco Lucacci è stato avvertito il sabato e la domenica degli ostacoli creati, ed ha avvertito la domenica pomeriggio la Prefettura di Arezzo perché il presidente venisse dissuaso dal proseguire in tali comportamenti, estremamente gravi, ciò al fine di tutelare il corretto svolgersi delle operazioni di voto. Pare che anche la vicepresidente del seggio si sia espressa per far cessare tali comportamenti, che sono però proseguiti anche nella giornata odierna di lunedì.

Per questi motivi è stato presentato l’esposto in questura perché venga impedito il ripetersi di tali comportamenti, anche nelle delicate fasi dello spoglio delle schede, che avverranno oggi pomeriggio e domani.