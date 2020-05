Fumagalli, “L’emergenza Coronavirus rende oggi ancor più evidente la necessità di forti competenze digitali”. Corso gratuito per programmatore informatico – app developer, ultimi posti.

Entro il 16 maggio 2020 è possibile iscriversi al corso di qualifica “Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione software – APP DEVELOPER” organizzato da Assoservizi Srl, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud.

L’App Developer è un tecnico in grado di sviluppare applicazioni web con linguaggi PHP – Javascript – MySQl – HTML – XHTML – JSON. Alla fine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di pianificare e redigere le fasi di realizzazione del software, effettuarne lo sviluppo in base alle specifiche definite, scrivere le righe di codice dei programmi, pianificare e realizzare il test, il debug e assicurare la corretta manutenzione ed il necessario aggiornamento.“L’App Developer risponde alle esigenze delle aziende del settore informatico e automazione, interessate ad assumere tecnici che abbiano competenze strategiche riguardo la progettazione delle soluzioni ICT per la propria impresa, nei contesti di Industria 4.0 internazionalizzati – spiega Francesco Fumagalli, Vice Presidente di Confindustria Toscana Sud con delega all’Education – La professione di sviluppatore o programmatore è la più ricercata nel settore dell’ICT: il programmatore non opera solo sui classici programmi per PC ma anche su tutti i dispositivi che prevedono un software alla base del loro funzionamento, come ad es. applicazioni per gli smartphone (APP) o le smart TV, programmazione di dispositivi connessi all’Internet of Things e videogames. Oggi più che mai è evidente quanto siano necessarie e preziose certe competenze – osserva Fumagalli – l’emergenza Coronavirus ha accellerato ulteriormente la trasformazione digitale che era già in atto nella nostra società e le aziende hanno esigenza di avere a disposizione strumenti e assistenza per organizzare e gestire digitalmente un numero sempre più elevato di operazioni e attività. Il ruolo della digitalizzazione è fondamentale e diventerà sempre di più un asset indispensabile sul quale si giocherà la competitività delle imprese.

Il corso “APP DEVELOPER” è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (GiovaniSì). Il percorso è rivolto a 15 giovani ed adulti disoccupati/inoccupati/inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Le lezioni teoriche (340 ore) si terranno presso Assoservizi srl, Via Roma 2 Arezzo, nel periodo giugno 2020 – gennaio 2021. In caso di prolungamento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il percorso potrà essere svolto tramite formazione a distanza sincrona. Seguiranno 330 ore di stage presso aziende del territorio.

Le domande di iscrizione, redatte nell’apposito modulo (scaricabile dal sito www.assoservizisrl.it) e corredate da curriculum vitae e documento di identità, devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per ulteriori informazioni è possibile contattare ASSOSERVIZI Srl, tel. 0575/401707.