Furto di attrezzi in un vivaio in via Romana, individuato e rintracciato il responsabile

Nella giornata di sabato scorso, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno denunciato un uomo di origini rumene, classe 1997, per aver effettuato un furto all’interno di un vivaio di via Romana.

Il furto era avvenuto in una ditta di giardinaggio di via Romana la domenica precedente, quando, dall’interno dell’esercizio commerciale erano stati asportati numerosi attrezzi da lavoro.

Le indagini svolte dai militari operanti attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e l’ascolto di alcuni testimoni hanno permesso di identificare l’autore risultato essere un rumeno, già noto alle forze dell’ordine per avere commesso analoghi reati, residente in valdichiana. Per l’uomo è scattata così la denuncia per il reato di furto aggravato.