Furto di mezzi pesanti nella notte: ritrovati dai carabinieri nella capitale

Marciano della Chiana – Furto nella notte presso un’azienda che opera nella vendita e noleggio di macchine per il movimento terra. Approfittando dell’oscurità e dopo aver abbattuto una parte della recinzione metallica, almeno due persone si sono introdotte nel retro della ditta ed hanno portato via un camion con pianale sul quale prima hanno anche caricato due escavatori cingolati con pala.

Questa mattina l’amara scoperta da parte del titolare dell’impresa che si è subito recato alla Stazione Carabinieri di Lucignano per denunciare l’accaduto. L’immediata attivazione da parte dei militari delle ricerche e lo sviluppo di tutte le attività d’indagine, anche di carattere tecnico, con il coinvolgimento dei reparti dislocati lungo l’ipotizzata direttrice di fuga ha consentito di individuare i mezzi d’opera sottratti in località Tor Bella Monaca di Roma e di recuperarli grazie al pronto intervento dei militari del Nucleo Operativo Carabinieri di Frascati (Roma). I mezzi sono stati sequestrati per la successiva restituzione al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare i responsabili.