Gabriele Veneri: “Scuola e Formazione sono temi a me cari. Bisogna investire e tramandare il nostro saper fare”

Firenze 12/11/2020 – “Il tema della scuola, della formazione, della cultura è un impegno che ho da lungo tempo affrontato. Sento mie queste tematiche che conosco bene e che mi stanno molto a cuore, soprattutto il tema della formazione attraverso le scuole del territorio.

Dalla formazione vengono fuori i cittadini del futuro, bisogna investire sulla formazione per tramandare e portare avanti la nostra cultura e il nostro saper fare in modo particolare in un territorio come quello della provincia di Arezzo. E’ urgente intervenire per cercare di alleviare i grandi disagi che gli studenti stanno vivendo in questo periodo emergenziale.

La mia intenzione è quella di cercare di agevolare, con strumenti adeguati, le lezioni da remoto cercando di migliorare la connessione che nel nostro territorio è molto debole -dichiara il consigliere regionale Gabriele Veneri (Fdi)– Per quanto riguarda la Commissione Politiche europee, ho accettato questo incarico perché l’Europa e le relazioni internazionali giocheranno un ruolo fondamentale nel prossimo futuro quando, in fase di ripresa e ripartenza economica, dovremo intercettare i Fondi comunitari per cercare di risolvere i problemi economici delle categorie e fare progetti a lungo termine che portino la Regione Toscana ad avere un ruolo primario a livello nazionale sia dal punto di vista delle imprese che da quello della cultura e del territorio.

Sarà essenziale reperire fondi per tutte quelle attività che sono state trascurate fino ad oggi. Vanno sostenute attività e imprese affinché siano pronte a ripartire nel più breve tempo possibile”.