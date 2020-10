Galletti: “Case popolari, giusta la protesta per le infiltrazioni d’acqua”

“Abbiamo visto una situazione di degrado che non è accettabile – continua Galletti – e che nei servizi andati in onda riguardava particolarmente edifici popolari di Tortaia e via Malpighi. Situazioni come quelle impongono interventi urgenti per il ripristino della salubrità delle abitazioni. Non è possibile che le persone al giorno d’ siano costrette a vivere in situazioni come quelle che abbiamo visto, con infiltrazioni d’acqua che mettono a repentaglio la salute.

Ci uniamo pertanto – afferma Galletti – alle proteste degli abitanti e chiediamo che Arezzo Casa e comunque gli enti competenti intervengano con la massima sollecitudine per mettere in sicurezza le abitazioni interessate. Con l’occasione- conclude il presidente di Anap Confartigianato – invitiamo gli enti competenti a verificare se esistano anche in altri edifici situazioni critiche e chiediamo di intervenire celermente anche in questi casi.”