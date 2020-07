Gamurrini: riqualificazione del Parco Arno

Conclusa una parte della riqualificazione del parco Arno. Le opere che l’amministrazione comunale ha già provveduto a realizzare riguardano il rifacimento del camminamento interno e della pista di pattinaggio, le cui pavimentazioni mostravano segni di evidente usura, la ricostruzione del campo da basket, la sistemazione del fondo del campo da pallavolo, l’installazione di nuove reti di recinzione e cancelli di ingresso.

L’abbattimento di alcuni alberi, il rinnovamento degli arredi e dei giochi hanno concluso questa prima tranche: il parco si presenta adeguatamente attrezzato per ospitare l’attività ludica dei più piccoli e non solo. Il programma delle opere prevede anche la completa sostituzione con luci a led della precedente illuminazione, composta da 27 lampioni dentro al parco e altri 19 nell’adiacente sottopasso, peraltro implementate nel numero da 2 nuovi punti luce, e l’estensione del sistema di videosorveglianza.

“Tali lavori – ha ricordato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – devono ancora essere realizzati poiché l’emergenza sanitaria ha comportato un ritardo nella consegna sia dei lampioni che delle telecamere. In merito a queste ultime, il parco vanterà ulteriori 4 ‘occhi a infrarossi’ in quella parte rimasta finora esclusa dal monitoraggio. Concluso il tutto, raggiungeremo la cifra di 250.000 euro di investimento per un’area che necessitava di un rinnovato decoro e di una messa in sicurezza. I parchi d’altronde, per le città, sono diventati risorse preziose: dopo il periodo di lockdown stanno tornando a svolgere la loro naturale funzione, quella di essere luoghi di ritrovo, svago e passeggio. È dunque necessario che offrano una bella immagine”.