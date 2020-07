Gamurrini: “sembra facile ma non lo è…”

Il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha scritto un lungo post su Facebook in merito alla sua candidatura.

Nell’ultimo periodo ho seriamente pensato di saltare questo turno di elezioni, e ancora non è detto che non lo faccia, eventualmente ne darò le necessarie motivazioni.

Ammetto di aver ricevuto molte proposte anche allettanti, ed oggi su “La Nazione” esce anche questa che vi prego di leggere SENZA FERMARVI AL TITOLO.

A prescindere dalla decisione, devo ringraziare chi ripone fiducia in me e, credo sia un caso più unico che raro, vedere partiti che danno tutta questa apertura ad un civico che non prenderà ALCUNA TESSERA.

Gli amici che ho accanto, e che ho riunito mercoledì sera, mi hanno dato importanti contributi sia in termini umani che di ragionamento, e sono felicissimo di averli con me qualsiasi sarà la mia scelta, non potevo trovare persone migliori! ❤️❤️❤️

Il cuore mi spinge da una parte e la parte più razionale di me dall’altra, ed ognuna di queste ha pro e contro.

1)Mi fermo? : Alcuni rimpianti li avrò

2)Lista mia? : (il nome suggerito era “i 3/400″… 😂😂) credo mi prenderei qualche soddisfazione.

3)Accolgo proposte per provare a salire su un gradino più alto? : mi piacerebbe e mi stimola ma ho necessità di mantenere la mia anima indipendente

Entro domenica dovrò definitivamente decidere.

Oggi anche il mio Amico Marcello, con cui mi confronto regolarmente, mi ha rappresentato il suo punto di vista da amico e da persona autorevole.

Voi che ne dite ????

#amoarezzo