Garantire il ricambio dell’aria per contenere i contagi: la sindaca Ducci firma un’ordinanza per contrastare la diffusione del Covid 19

Così la sindaca di Talla Eleonora Ducci, ha firmato oggi un’ordinanza, in vigore da domani 28 ottobre, chiede agli uffici aperti al pubblico, alle attività commerciali, ai pubblici esercizi e a ogni altro luogo dove siano presenti più persone non conviventi, di garantire il ricambio dell’aria.

“Sappiamo che l’areazione degli ambienti, soprattutto se affollati o frequentati da più persone, è un ottimo strumento per contrastare la diffusione del Coronavirus – ha dichiarato la Ducci – siamo in autunno e tenere sempre aperto ovviamente non è possibile, ma cambiare regolarmente l’aria per poi richiudere le finestre, non costa niente ed è un gesto utilissimo. Ci aspettano davanti mesi difficili ed è necessario introdurre ulteriori strumenti per vincere la nostra battaglia.

Nell’ordinanza appena firmata chiedo a tutti i luoghi chiusi frequentati da più persone, di aprire 5 minuti ogni 30 minuti e raccomando di farlo anche nelle abitazioni private. Il freddo non può essere un deterrente: aprire 5 minuti le finestre non comporta grandi cali di temperatura”. Alle raccomandazioni di indossare la mascherina, lavarsi o igienizzarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento, da domani si aggiunge quindi anche quella di cambiare l’area negli ambienti.